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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na resmen talip oldular! Dünya devlerinden inanılmaz transfer yarışı

Tottenham Hotspur, Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham'ın başarılı hocası Ange Postecoglou, 24 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından takip ederken Arsenal scoutları da Manchester United maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izledi. İşte detaylar...

7 Ekim 2023 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'na resmen talip oldular! Dünya devlerinden inanılmaz transfer yarışı
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Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na dünya devleri talip oluyor. İngiliz ekibi Tottenham'ın hocası Ange Postecoglou yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nu takip eden bir diğer takım ise Arsenal oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DÜNYA DEVLERİ TALİP OLDU

Arsenal, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu izlemek için sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynadığı maça scout ekiplerini göndererek yıldız ismi takip etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi. Kerem daha sonra BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor'da oynadıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki oyuncu sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve Galatasaray forması ile oynadığı tüm müsabakalarda 5 gol atıp 7 asist kaydetti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

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