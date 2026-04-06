  • Kerem Aktürkoğlu'na siber zorbalık: Avukatları harekete geçti
Kerem Aktürkoğlu'na siber zorbalık: Avukatları harekete geçti

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar sonrası hukuki süreç başlatılıyor.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 22:24
Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ve ailesine sosyal medya hesapları üzerinden küfür ile hakaretler edildiği gözlemlendi.

Milli yıldızın avukatlık şirketi, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakeret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri manevra faciaya dönüştü: Önce solladı, sonra geri dönüp çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
