Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle Nice ile oynanacak rövanş karşılaşmasını da kaçırabilir.

Sakatlığı nedeniyle Nice ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen milli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Kerem'in durumu yapılacak son idman ve 26 yaşındaki futbolcunun tedaviye vereceği yanıtın ardından belli olacak.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında salı günü sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Benfica, Nice ile deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 47 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 16 kez fileleri havalandırırken 10 da asist yaptı. Ayrıca Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.