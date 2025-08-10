İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'nda karar günü! Durumu yarın belli olacak
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nda karar günü! Durumu yarın belli olacak

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun Nice ile oynanacak rövanş karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı yarın belli olacak.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 20:01 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nda karar günü! Durumu yarın belli olacak
ABONE OL

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle Nice ile oynanacak rövanş karşılaşmasını da kaçırabilir.

Sakatlığı nedeniyle Nice ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen milli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Kerem'in durumu yapılacak son idman ve 26 yaşındaki futbolcunun tedaviye vereceği yanıtın ardından belli olacak.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında salı günü sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Benfica, Nice ile deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 47 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 16 kez fileleri havalandırırken 10 da asist yaptı. Ayrıca Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.