Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'de bulunduğu milli maç aralığında hayranı 10 yaşındaki Rüzgar Sevim'i unutmadı. Kerem, Benfica'da giydiği imzalı formasını Rüzgar'a göndererek duygusal başlayan bu süreci unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Formayı üzerine giyen Galatasaray taraftarı Rüzgar, "Çok güzel bir his. Bu formayı çerçeveletip asacağım, çünkü bu Kerem abimin forması. Bu formayı Kerem abim giydi ve imzaladı. Bu çok özel" dedi.

Rüzgar Sevim, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğu haberiyle sosyal medyada yayılan videosunda duygusal anlar yaşamıştı. Aktürkoğlu videoyu görünce Sevim'e destek olmuş, Benfica taraftar grubu 'O Cantinho Benfiquista' da bu jesti büyüterek devreye girmişti. Benfica'dan 17 numaralı Aktürkoğlu forması gönderen taraftar grubunun ardından bu kez milli futbolcu, oynadığı maçta sırtına geçirdiği Benfica formasını imzalayarak Rüzgar'a gönderdi.

RÜZGAR'IN HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Formayı aldıktan sonra çok mutlu olduğunu söyleyen Rüzgar, "Kerem Aktürkoğlu kısa bir süre önce Fatih Terim'e hediye ettiği formayı sosyal medyada gördüm. Sadece Fatih hocaya vereceğini düşünüp üzülmüştüm. Ama bana da gönderdi. Çok mutluyum. Maçı bana gönderdiği bu formayla oynadığı için de ayrıca çok heyecanlıyım" diye konuştu.

'BU FORMA ÇOK ÖZEL'

Forma ile ilgili planlarını anlatan Rüzgar, "Benfica taraftar grubunun gönderdiği formayı her Benfica maçında ve beden eğitimi derslerinde giyiyorum ama bu formayı çerçeveletip asacağım, çünkü bu Kerem abimin forması. Bu çok özel" ifadelerini kullandı.

'ONU ÇOK SEVİYORUM'

Kerem Aktürkoğlu'nun maçlarını gece geç saatlere kadar takip ettiğini anlatan Rüzgar, kendisinden daha fazla gol beklediğini söyleyerek "Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu. Çok iyi oynuyor. Gollerin devamını da bekliyoruz. İnşallah daha çok gol atar ve bizi daha çok mutlu eder. İlk maçındaki ilk golü çok güzeldi. Orada ayağını kaldırmıştı ve golü kalecinin üstünden atmıştı. Diğer bütün golleri de beni çok mutlu etmişti ama bana vereceği forma ile oynadığı ilk maçı olduğu için en çok o golde heyecanlandım. Onu çok seviyorum" dedi.

ANNE MERVE SEVİM: KEREM'DEN GELEN BU HATIRA, BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL OLACAK

Rüzgar Sevim'in annesi Merve Sevim ise Kerem Aktürkoğlu'nun gönderdiği forma ve sürecin tamamlanmasıyla ilgili mutluluğunu dile getirdi. Anne Sevim, "Çok mutluyuz. Hatta çevremizden 'Kerem formayı unuttu mu?' diye soranlar bile oldu. Ama biz Kerem'e olan inancımızı hiç kaybetmedik ve gerçekten sabrımıza değdi. Bu jesti için Kerem'e, formayı bize ulaştırdığınız için de sizlere çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız, Rüzgar da öyle. Benfica taraftar grubundan forma geldiğinde de büyük bir heyecan yaşamıştık. Onu Rüzgar'a özel bir parça olarak düşündük ve giymesi için verdik. Ama bu formayı çerçeveletip duvara asacağız. Kerem'den gelen bu hatıra, bizim için çok özel olacak" diye konuştu.

'KEREM'İN GOLLERİYLE EVDE ŞAMPİYONLUK HAVASI YAŞANIYOR'

Aile olarak Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki maçlarını hiç kaçırmadıklarını söyleyen Sevim, evde yaşanan coşkuyu ise şu sözlerle anlattı:

"Kerem'in bütün maçlarını izliyoruz, asla kaçırmıyoruz. Maçlar hafta arası olduğunda bazen Rüzgar'ın uyumasını istiyorum ama beni hiç dinlemiyor. En azından Kerem'in sahada olduğu süre boyunca mutlaka izliyor, sonra yatağa gidiyor. Kerem gol attığında bizim evde adeta şampiyonluk havası yaşanıyor. Çok gururlanıyoruz."

'KEREM BENFİCA'DA GERÇEK POTANSİYELİNİ BULDU'

Kerem'in Galatasaray'daki döneminden Benfica'daki yükselişine kadar olan sürece de değinen Sevim, "Kerem'in transfer süreci biraz zorlu geçmişti, mental olarak yıprandığını hissettik. Ancak Benfica'ya gittikten sonra adeta zincirlerini kırdı ve gerçek potansiyelini ortaya koymaya başladı. Bu sadece bizim değil, tüm Galatasaray taraftarının gururlanması gereken bir durum. Rüzgar için Kerem'in yeri çok ayrı. Bu forma, onun hayallerini büyüttü. Bu yüzden hem Kerem'e hem de tüm sürece dahil olanlara teşekkür ederiz" diye konuştu.