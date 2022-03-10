Star Gazetesi 10 Mart 2022 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 17:36

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları maç öncesi İspanyol gazetesi Marca'ya bir röportaj verdi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN KULÜLERİNİN GÜNDEMİNDE"

İspanyollar haberde Kerem için "Genç Türk İncisi" yakıştırmasında bulunurken, "İspanya'daki çoğu taraftarın tanımadığı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa futbolunda görünmeye başlayan mücevherlerden biri. Kerem Galatasaray'da çölde bir vaha gibi ve adı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin sportif direktörlerinin gündemine girmiş durumda." ifadelerini kullandılar.

"Barcelona maçının bir vitrin olduğunu hissediyorum" diyen Kerem Aktürkoğlu'nun Marca'ya verdiği röportaj şöyle:

"KENDİMİ YILDIZ OLARAK GÖRMÜYORUM"

- İspanyol taraftarlar için Kerem Aktürkoğlu'nu tanıtır mısın?

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nda oynayan 23 yaşında bir Türk futbolcuyum. En sevdiğim mevki sol kanat.

- Seni Türk futbolunun büyük yıldızı, Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı umudu olarak görüyorlar.

Gerçek şu ki; takımımızdaki en iyi oyuncu olduğumu söyleyecek durumda değilim. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Taraftarlarımızın benden beklentilerini ve beni pohpohladıklarını hissedebiliyorum ama kendimi bir yıldız olarak görmüyorum ve bu da üzerimde baskı oluşturmuyor. Beni her gün daha iyi olmaya ve gelişimimde önemli adımlar atmaya motive ediyor.

"BANA 'KEREM POTTER' DİYORLAR"

- Sana "Harry Potter" dedikleri doğru mu?

Doğru.

- Harry Potter'ın büyüsü yüzünden mi yoksa ona benzediğin için mi?

Bazen adımın Harry mi yoksa Kerem Potter mı olduğunu bilmiyorum[Gülüyor]. Her şey şekil olarak Harry Potter'ın taktığına benzeyen yeni gözlükler almamla başladı. Gözlüklü ilk Instagram paylaşımımdan sonra insanlar bana "Kerem Potter" demeye başladılar. Sahada yaptığım sihirli şeylerden sonra da bana "Kerem Potter" dediler. Taraftarların görüşüne göre sihirli şeyler açıkçası. Büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahaya biraz sihir getirme fikrini seviyorum. Bu yüzden hayali bir sihirli değnek sallayarak kendi gol sevincimi oluşturdum. Sanırım bu benim özelliklerimden biri.

"HİÇ İDOLÜM OLMADI"

- Kendinizi bir futbolcu olarak nasıl tanımlarsınız?

Kendimi teknik yöndene yetenekli, her zaman takım arkadaşlarını bulmaya çalışan ve onların gol atması için yardımcı olan bir futbolcu olarak tanımlayabilirim. Gol atıp atmadığım veya asist yapıp yapmadığım gerçekten önemli değil.

- Gençken idolünüz kimdi?

Hiç böyle bir idolüm olmadı. Yine de tüm neslim adına konuşabilir ve Messi ve Ronaldo'yu izlemekten keyif aldığımı söyleyebilirim. Onlar son 10 yılın en iyi futbolcuları ve ben dahil dünya çapında birçok oyuncuyu etkilediler.

"BARCELONA'YI AVRUPA LİGİ'NDE GÖRMEK GARİP"

- Barcelona maçına nasıl bakıyorsunuz?

Barcelona futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biri ve onları Avrupa Ligi'nde oynarken görmek garip bir duygu. Barça bu turnuvaya ait değil. Avrupa Ligi tabii ki çok değersiz bir turnuva değil çünkü yüksek bir seviye var. Önemli olan, bu Avrupa Ligi sezonunda grup aşamasındaki birçok maçta olduğu gibi en iyi seviyemize ulaşıp ulaşamayacağımız olacak. Başarırsak, Barcelona için zor bir rakip olacağımıza eminim.

"BU MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUM, BİZİM İÇİ VİTRİN MAÇI"

- Senin için de iyi bir vitrin maçı...

Kesinlikle! Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğinizi göstermek istersiniz. Kura çekiminden beri bu maçı dört gözle bekliyordum.

- İspanya'yı sever misin?

Tüm futbolcular için ilginç ve benim niteliklerime uyum sağlayan bir ülke.

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