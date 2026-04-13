Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

"PES ETSEYDİM, ŞU AN BURADA OLAMAZDIM"

"Başakşehir dönemimde bir yıl futbol oynamayacaktım, hikayeyi az çok bilenler bilir. Kocaeli'den İstanbul'a gidip geldiğim o bir yıl benim kırılma anımdır. Babamla birlikte her gün Kocaeli-İstanbul seferi yapıyorduk. O dönem benim için belirleyiciydi. Eğer o süreci atlatamayıp pes etseydim, büyük ihtimalle şu an burada olamazdım."

"İLK BAŞLARDAKİ KEREM BİRAZ DAHA FEVRİYDİ"

"İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu."

"HATA YAPTIYSAM SORUMLULUĞUNU ALIYORUM"

"Bir hata yaptıysam hatayı telafi edecek olan benim. Başkasının hatayı telafi etmesini bekleyemem. Sahada tabii ki 11 futbolcuyuz. Takım arkadaşlarımız olarak birbirimize yardım etmemiz lazım ama ben bir hata yaptım, takım arkadaşım benim hatamı telafi edebilir diye düşünmüyorum. Bir hata yaptıysam bunun sorumluluğunu alıyorum. Hatayı telafi etmem gereken kişi benim. O yüzden bunu yapacak olan da sensin diyorum kendi kendime saha içinde. Bunu sürekli kendi kafamda tekrarlıyorum."

"GARANTİ OLSUN DİYE TOPA VURDUM"

"Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Bunu da burada açıklayayım. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli."

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEKİ PENALTI

"Beşiktaş maçındaki penaltı 'Ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın' tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o."

"ESKİ KADIKÖY RUHUNU GERİ GETİRELİM"

"Eski Kadıköy ruhunu geri getirelim. Çocukken stadyuma geldiğim zamanlarda taraftarımızın coşkusu, desteği beni çok etkiliyordu. Tüylerim diken diken olurdu."

FENERBAHÇE TARAFTARI İÇİN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. İlk geldiğim gün de bunu söylemiştim. Geldiğim günden bu yana bana çok güzel destek oluyorlar ve sevgilerini her zaman hissediyorum. Ben de onların sevgisine karşılık vermek için saha içinde ve saha dışında kendimi en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorum. En başından beri polemiklerden uzak durup sadece futbolumun konuşulmasını istediğimi söyledim. Fenerbahçe taraftarı da bunu çok iyi biliyor ve onların desteğini sonuna kadar hissediyorum."

İSMAİL YÜKSEK

"İsmail benim dostum. İsmail'le yıllardan beri dostluğumuz var. Tabii ki buraya geldikten sonra samimiyet daha da arttı. Gol atacağım zaman veya o penaltı anı olsun her zaman onun desteğini hissediyorum. Sahada olsun veya kenarda olsun ilk o seviniyor, ilk o koşuyor."