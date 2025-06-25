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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! ''Çok sallamak istemiyorum ama...''

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında Bayern Münih'i 1-0 mağlup eden Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu. Zemin ve hava şartları hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu 'Sıcak havada oynamak zor ama elimizden geleni yapıyoruz. Umarım diğer maçlar daha geç olur biz de daha rahat daha güzel bir vakit oynayabiliriz' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! ''Çok sallamak istemiyorum ama...''
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Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Milli futbolcunun maç sonrası yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN SERZENİŞ

Zemin ve hava şartları hakkında serzenişte bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Çok sallamak istemiyorum ama buradaki zeminler ve maç oynadığımız saatler Avrupa'dan epey farklı. Sıcak havada oynamak zor ama elimizden geleni yapıyoruz. Umarım diğer maçlar daha geç olur biz de daha rahat daha güzel bir vakit oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri ülke basınında ve Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

Türk taraftarlara mesaj da gönderen Kerem Aktürkoğlu, "Biliyorum onlar için geç saatlerde oluyor ama biz de elimizden geldiğince ülkemizi Arda olsun, Kenan olsun, Hakan ağabey olsun, Deniz olsun... Biz de Orkun'la güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ülkemizi. İnşallah güzel bir şekilde temsil ederiz. Onlar da bizden desteklerini esirgemezler inşallah" dedi.

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