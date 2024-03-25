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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan zulüm için paylaşım yaptı.

25 Mart 2024 Pazartesi 01:16 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı!
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye dikkati çekti. İnsan haklarının dünyanın yalnızca bir kısmına özgü olmadığına vurgu yapan Aktürkoğlu, 'İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? Allah'ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!' ifadeleriyle Gazze'deki katliamın son bulması için dua etti.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı:

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