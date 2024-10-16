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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: Bu zulme sessiz kalamıyorum

Benfica'da forma giyen A Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 'Bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!' paylaşımı yaptı.

16 Ekim 2024 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: Bu zulme sessiz kalamıyorum
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Benfica'da forma giyen A Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gazze ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Gazze konusundaki hassasiyetiyle bilinen Aktürkoğlu, "Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?" dedi.

'Artık yeter!' tepkisini gösteren yıldız futbolcu, "Bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım şöyle:

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam.

Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı...

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