İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8723
  • EURO
    52,8723
  • ALTIN
    6973.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi! ''Skandal bir karar''
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi! ''Skandal bir karar''

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2026 Cuma 22:59
Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi! ''Skandal bir karar''
ABONE OL

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ve sonuçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.