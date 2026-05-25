Milli takımın önceki gün yaptığı antrenmanında sakatlanan ve gözyaşlarını tutamayan Kerem Aktükoğlu'ndan iyi haber geldi. Kerem'in ilk kontrolünde herhangi bağlarında kopma olmadığı ortaya çıktı. Bağlarda esneme olan yetenekli oyuncu, 10 günlük dinlenme ve tedavi sonrası Milli Takım antrenmanlarına yeniden katılacak. Diğer sakat oyuncumuz Kenan Yıldız'ın da tedavisine devam edildi. Baldır sakatlığı nedeniyle oyuncunun iyileşme süreci için 2 ila 3 haftalık bir süre öngörüldüğü aktarılırken, 14 Haziran'daki Avustralya maçına yetişip yetişemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığı belirtildi.