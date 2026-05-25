İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7147
  • EURO
    53,6211
  • ALTIN
    6696.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'ndan iyi haber! Kopma yok esneme var
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan iyi haber! Kopma yok esneme var

Bağlarında esneme olan Kerem Aktürkoğlu'nun 10 gün sonra antrenmanlara başlaması bekleniyor. Juventus'ta sakatlanan Kenan ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

AKŞAM25 Mayıs 2026 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan iyi haber! Kopma yok esneme var
ABONE OL

Milli takımın önceki gün yaptığı antrenmanında sakatlanan ve gözyaşlarını tutamayan Kerem Aktükoğlu'ndan iyi haber geldi. Kerem'in ilk kontrolünde herhangi bağlarında kopma olmadığı ortaya çıktı. Bağlarda esneme olan yetenekli oyuncu, 10 günlük dinlenme ve tedavi sonrası Milli Takım antrenmanlarına yeniden katılacak. Diğer sakat oyuncumuz Kenan Yıldız'ın da tedavisine devam edildi. Baldır sakatlığı nedeniyle oyuncunun iyileşme süreci için 2 ila 3 haftalık bir süre öngörüldüğü aktarılırken, 14 Haziran'daki Avustralya maçına yetişip yetişemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.