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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan kariyeri pahasına paylaşım! Avrupa transferi iptal oldu...

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek paylaşımında bulunmuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun olası Avrupa transferi, bu paylaşımlarla zora girdi. Öte yandan, emekli futbolcu Mesut Özil ve şu anda Adana Demirspor'da oynayan Youcef Atal da benzer kaderi paylaşmıştı. İşte detaylar...

16 Nisan 2024 Salı 20:56 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan kariyeri pahasına paylaşım! Avrupa transferi iptal oldu...
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Galatasaray'ın kilit isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, etkili performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarındaydı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu transfere engel olduğu belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN KARİYERİ PAHASINA PAYLAŞIM

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmişti. Milli futbolcunun, İsrail'e tepki gösteren paylaşımı, kariyerini büyük oranda etkiledi. Öğrenilen bilgiye göre; Avrupa kulüpleri, etkili performansı Kerem Aktürkoğlu'nu transfer radarına almıştı. Fakat yıldız oyuncunun, Gazze'ye destek paylaşımlarının bu ilgiye engel olduğu öğrenildi. Birçok Avrupa ekibinin, bu paylaşımlar nedeniyle Kerem'e olan ilgilerini askıya aldığı belirtildi.

MESUT ÖZİL DE BENZER KADERİ PAYLAŞTI!

Mesut Özil, Arsenal'de forma giyerken Sincan Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'i eleştirmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Futbol Federasyonu da oyuncuya tepki göstermişti. Bunu üzerine de Arsenal'in Manchester City ile oynayacağı maç devlet televizyonundan yayınlanmamış, oyuncunun Çin sosyal medya platformundaki profili de silinmişti. Daha sonra da Arsenal'in yayınlanan maçlarında Mesut Özil'in ismi söylenmemişti. Çin ile ticari bağları olan Arsenal'de Mesut Özil'in zamanla forma süresi azaldı.

YOUCEF ATAL'A HAPİS CEZASI VERİLDİ

Youcef Atal, Fransız ekiplerinden Nice'de forma giyerken, Filistin'e destek verdiği paylaşımları nedeniyle kadrp dışı bırakılmıştı. Daha sonra Nice Ceza Mahkemesi, Youcef Atal'ı 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırmıştı. Adana Demirspor, ara transfer döneminde Cezayirli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

KEREM AKTÜRKOĞLU

MESUT ÖZİL

YOUCEF ATAL

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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