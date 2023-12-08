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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu değerlendirmesi

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor maçından sonra değerlendirmelerde bulundu.

8 Aralık 2023 Cuma 23:05 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu değerlendirmesi
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor maçı hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu "Önemli olan galibiyet. Hafta içi Kopenhag ile önemli bir maça çıkacağız. Moral kazanmak ve ligi de güzel şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık." dedi.

Mauro Icardi ile ilgili uyumu ve şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu "Mauro Icardi'yi çok seviyorum. Sahada hep birbirimizi arıyoruz. Ancak önemli olan kazanmak. Takımıma yardım etmek için her zaman uğraşıyorum. Bu maçta skor anlamında katkı yaptım ama her anlamda elimden geleni yapıyorum. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve ligin sonunda yeniden şampiyonluğu kazanırız." ifadelerini kullandı.

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