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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu mesaj! ''Hatalardan ders çıkaracağız''

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya 2-0 yenilmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet için taraftarlardan özür dileyen Kerem, 'Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok!' dedi.

BEYZA NUR YILMAZ14 Haziran 2026 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu mesaj! ''Hatalardan ders çıkaracağız''
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Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı." dedi.

Kerem, "Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok!" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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