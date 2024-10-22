İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2539
  • EURO
    37,0905
  • ALTIN
    3008.95
  • BIST100
    8695.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş sorusuna cevap!
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş sorusuna cevap!

Benfica'nın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Mert Hakan Yandaş ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

22 Ekim 2024 Salı 13:17 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş sorusuna cevap!
ABONE OL

Portekiz'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, transfer olduğu günden bu yana harika bir oyun ortaya koyuyor.. Performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu internet üzerinden canlı yayın açtı ve açıklamalarda bulundu.

Önceki gün yeni yaşını kutlayan Kerem Aktürkoğlu bir süredir açtığı canlı yayınlardan birini de yaş gününde açtı ve 21 bin kişiyle doğum gününü kutladı. "Annem bana 'Doğum gününde yalnız olacaksın, hep aklım seninle' dedi. Ben de 'Anne yayın açarım yalnız olmam' dedim. Annem için açtım bu yayını. Yalnız olmadığımı görsün" diyen Kerem Aktürkoğlu daha sonra annesini canlı yayında aradı.

Annesini aradıktan sonra marketten aldığı keki de çıkaran Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı: "Anacım ne yapıyorsun? Selamün aleyküm. 21 bin kişiyle birlikte doğum günümü kutluyorum anne. Yalnız değilim. Kekim de burada. Marketten aldım."

MERT HAKAN SORUSUNA OLAY CEVAP

Kendisine ısrarla gelen Mert Hakan Yandaş sorularına yanıt veren Aktürkoğlu isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Boş verin ya atlamasınlar şimdi. Kendilerine rol biçmesinler. Atlıyorlar konuşuyorlar. Kendi camialarına şirin olacaklar diye başka yere çekiyorlar. Konuşmaya değmez."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.