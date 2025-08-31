Kerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yle anlaşması sonrası Benfica'dan ayrılığı için mesaj paylaştı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun veda paylaşımı;

"Sevgili Benficalılar,

Maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Öncelikle, takım arkadaşlarıma, değerli hocam Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara yürekten teşekkür ederim. Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu."