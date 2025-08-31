İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımı
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımı

Fenerbahçe transferi için Portekiz'den ayrılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Benfica'ya veda etti.

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 17:18 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımı
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yle anlaşması sonrası Benfica'dan ayrılığı için mesaj paylaştı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun veda paylaşımı;

"Sevgili Benficalılar,

Maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Öncelikle, takım arkadaşlarıma, değerli hocam Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara yürekten teşekkür ederim. Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu."

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.