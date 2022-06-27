Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Galatasaray'dan herkesi ters köşe eden karar

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa ekibinin takibindeydi. Ancak sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da takımda kalmasını istediği Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya sıcak bakmıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için karar verildi. Sarı-kırmızılılar birçok Avrupa ekibiyle adı anılan Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tutmak istiyor. Bu nedenle genç oyuncunun satılması düşünülmüyor.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Atletico Madrid, Marsilya, Lyon ve Lille gibi birçok takımın yakından ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 52 resmi maçın 46'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 4015 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 13 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.