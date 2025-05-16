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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun abisinden paylaşım: Kimsenin haddi değil

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla son günlerde kardeşi hakkında yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nun abisinden paylaşım: Kimsenin haddi değil
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla son günlerde kardeşi hakkında yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu hakkında tebrik paylaşımı yapmaması sosyal medyada tepki çekmişti.

"GALATASARAY'I VE KEREM'İ KORUMAK İÇİN..."

Tepkilerin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapan Selim Aktürkoğlu açıklamasına, "Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım." sözleriyle başladı.

"KALBİ HALA GALATASARAY'LA ATIYOR"

Kerem'in Galatasaray'a uzun yıllar emek verdiğini vurgulayan Aktürkoğlu, "Mevcut kulübüne ve taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hâlâ takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı." dedi.

"KEREM'İN GALATASARAYLILIĞINI SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Eleştirilere net bir yanıt veren Selim Aktürkoğlu, "Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil." ifadelerini kullandı.

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE"

Aktürkoğlu, açıklamasının sonunda ise şu ifadeleri kullandı; "Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de..."

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