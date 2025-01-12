Portekiz Lig Kupası finalinde Benfica finalde Sporting'i penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyon oldu. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha maça sonradan dahil oldu.

Benfica formasıyla uzun süredir skor katkısı veremeyen Kerem Aktürkoğlu'nun formasını kaybedebileceğine dair haberler Portekiz basınında yer almıştı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, kiralanması gündemde olan Andreas Schjelderup'un, Portekiz Lig Kupası'ndaki Braga maçında gösterdiği harika performansın ardından takımda tutulmasına karar verildiği belirtilmişti. Norveçli futbolcunun, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını tehdit edebileceğinin altı çizilmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun kanattaki rakibi Schjelderup, Braga'nın ardından finaldeki Sporting maçına da ilk 11'de başladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun kanattaki rakibi Schjelderup, Braga'nın ardından finaldeki Sporting maçına da ilk 11'de başladı. Norveçli futbolcu 29. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Bruno Lage, Schjelderup'u ikinci yarının başında oyundan aldı ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Milli futbolcu, penaltılara giden maçta takımının 4. atışını kullandı ve topu ağlarla buluşturdu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU!

Aralık ayı başından beri gol atamayan ve Portekiz'de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun ilerleyen haftalarda ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

14 Ocak'ta Portekiz Kupası son 16 turunda Farense deplasmanına çıkacak olan Benfica, 17 Ocak'ta ligde Famalicao'yu ağırlayacak.