Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını sağlayan golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmayla adeta veda sinyali verdi.

SOYUNMA ODASINDA VEDA HAVASI

Müsabaka sonrası doping kontrolünden çıkan milli futbolcu, soyunma odasında takım arkadaşlarına teşekkür ederek, son aylarını birlikte geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktürkoğlu, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye transferinin olumlu sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Karşılaşmadan saatler önce Fenerbahçe, Benfica ile yeniden masaya oturdu ve resmi temaslarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmalarına rağmen, Aktürkoğlu transferinde ısrarcı.

FENERBAHÇE'NİN ÖNCEKİ TEKLİFİ

Benfica, daha önce 25 milyon €'nun altında oyuncusunu bırakmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe ilk etapta bu rakama çıkmaya hazırdı, ancak daha sonra teklifini 18 milyon € seviyelerine indirdi.

Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye dönüşünde, Benfica'daki kazancının neredeyse 4 katı maaş kazanacağı belirtiliyor