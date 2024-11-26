İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6371
  • EURO
    36,5513
  • ALTIN
    2928.5
  • BIST100
    9614.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'nun özel misafiri... Küçük Benfica taraftarına büyük sürpriz
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun özel misafiri... Küçük Benfica taraftarına büyük sürpriz

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Milli yıldız, başkent ekibinin Portekiz Kupası'nda oynadığı Estrala maçında kendisi için pankart açan küçük taraftara yaptığı jestle takdir topladı. İşte detaylar...

26 Kasım 2024 Salı 16:33 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nun özel misafiri... Küçük Benfica taraftarına büyük sürpriz
ABONE OL

Benfica'ya transfer olduktan sonra attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gözdesi olmayı başaran Kerem Aktürkoğlu gönülleri fethetmeye devam ediyor.

SON KURBANI ESTRALA OLDU

Benfica'nın Portekiz Kupası'nda Estrela'yı 7-0 yendiği karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı. Millî yıldız, ikinci yarıyla birlikte oyuna dahil oldu.

46. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu'na 13 dakika yetti. Galatasaray'ın eski yıldızı, 59. dakikada ağları havalandırarak Benfica'yı 4-0 öne geçirdi.

11 GOLE DİREKT KATKI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla toplamda 11 maça çıktı. Millî futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 8 gol atıp 3 de asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı.

KEREM İÇİN PANKART AÇMIŞTI

Maç sırasında "Akturkoglu gömeğini ver bana" yazan bir pankart açan minik taraftar, Kerem Aktürkoğlunun jestiyle karşılaştı.

Kerem maçtan sonra bu konuda bir paylaşım yaparak, "Küçük dostum, seni stadyumda görme şansım olmadı ama bir dahaki sefere sana formamı vermek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Kerem, Tomas Gomes isimli küçük futbolseverler bir araya geldi. Yıldız oyuncu küçük hayranına kendi formasını hediye ederken, Gomes de Kerem'e kendi giydiği Farense formasını verdi.

Kerem Aktürkoğlu bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi: "Bugün çok özel bir misafirim vardı, arkadaşım ve genç meslektaşım Tomás Gomes ile forma değiştirdim. Farense formasını bana hediye ettiği için kendisine teşekkür etmek istedim"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.