Benfica'ya transfer olduktan sonra attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gözdesi olmayı başaran Kerem Aktürkoğlu gönülleri fethetmeye devam ediyor.

SON KURBANI ESTRALA OLDU

Benfica'nın Portekiz Kupası'nda Estrela'yı 7-0 yendiği karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı. Millî yıldız, ikinci yarıyla birlikte oyuna dahil oldu.

46. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu'na 13 dakika yetti. Galatasaray'ın eski yıldızı, 59. dakikada ağları havalandırarak Benfica'yı 4-0 öne geçirdi.

11 GOLE DİREKT KATKI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla toplamda 11 maça çıktı. Millî futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 8 gol atıp 3 de asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı.

KEREM İÇİN PANKART AÇMIŞTI

Maç sırasındayazan bir pankart açan minik taraftar, Kerem Aktürkoğlunun jestiyle karşılaştı.

Kerem maçtan sonra bu konuda bir paylaşım yaparak, "Küçük dostum, seni stadyumda görme şansım olmadı ama bir dahaki sefere sana formamı vermek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Kerem, Tomas Gomes isimli küçük futbolseverler bir araya geldi. Yıldız oyuncu küçük hayranına kendi formasını hediye ederken, Gomes de Kerem'e kendi giydiği Farense formasını verdi.

Kerem Aktürkoğlu bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi: "Bugün çok özel bir misafirim vardı, arkadaşım ve genç meslektaşım Tomás Gomes ile forma değiştirdim. Farense formasını bana hediye ettiği için kendisine teşekkür etmek istedim"