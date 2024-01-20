Kerem Atakan Keskin'in yeni adresi Sivasspor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE YOLLARI AYRILDI

Fatih Karagümrük, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanımıştı.

Genç futbolcu, Fatih Karagümrük'te 6 maçta 174 dakika forma giydi.

SİVASSPOR'A KİRALANDI

2022 yazında Sivasspor'dan Beşiktaş'a 1.4 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.