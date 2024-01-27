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Spor

Kerem Demirbay'dan transfer iddialarına cevap!

Sezon başında Galatasaray'a katılan ve performansı ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Kerem Demirbay'ın talipleri artmaya devam ediyor. Başarılı orta saha oyuncusu hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi.

Fanatik27 Ocak 2024 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Kerem Demirbay'dan transfer iddialarına cevap!
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Galatasaray Yönetimi gelecek isimlerle görüşmelerini sürdürürken bir yandan da yıldız isimlere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Sacha Boey'un transferinin ardından bu sezon sarı-kırmızılı ekibin en iyileri arasında yer alan Abdülkerim Bardakcı ve sezon başında kadroya katılan Kerem Demirbay için de Avrupa ekipleri hazırda bekliyor.

KEREM'DEN TRANSFER CEVABI

Özellikle son maçlarda yükselen grafiği ile dikkat çeken Kerem Demirbay, Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi de başardı. 30 yaşındaki orta sahanın bu performansı diğer kulüplerin de ilgisini çekti.

Bu söylentilerin ardından konuşan Kerem Demirbay, "Ben buradayım, burada olmaktan mutluyum. Transfer konusunda konuşmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da bu sezon 24 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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