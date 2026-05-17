Kerem Demirbay: Bu takıma yakışanı yaptık

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği şampiyon Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti ve ligde kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok zor ve ağır bir sezon geçirdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Kerem, "Güzel hayallerle Eyüpspor'a gittim, 4 sene imzaladım. Çoluk çocuk, ailem, arkadaşlar, okulu değişmesin, düzen değişmesin diye... Güzel bir karar aldım. İyi de ayrıldım Galatasaray'dan. Biliyorsunuz, saygım sonsuzdur Galatasaray'a karşı. Ondan sonra futbolda bir dinamikler oldu ülkemizde. Başkanlar cezaevine girdi, neler olmadı yani, öyle diyeyim. Ondan sonra mecbur kaldım takımı değiştirmeye. Tabii ki Eyüpspor'a da saygım sonsuz, herkese selamlarımı iletiyorum. Tam bilmiyorum, onlar da başardı mı ligde kalmayı? Haydi şükürler olsun. Oradan Kasımpaşa'ya geldim. Burada biraz rahatladım gerçekten. Çok iyi bir kulüp, düzenli bir kulüp, büyük de bir kulüp yani. İnanılmaz bir tesise sahibiz, inanılmaz profesyonel bir kulüp. Açıkçası bu kadar olacağını ben zannetmezdim. Almanya'da da aynı böyle. Galatasaray'dan da aynı seviyede bir profesyonellik var gerçekten ve bununla da çok mutluyum" dedi.

"BU TAKIMA YAKIŞANI YAPTIK VE ALLAH'IMIZA ŞÜKÜRLER OLSUN LİGDE KALDIK"

Ligde kalmaları ile ilgili konuşan Kerem Demirbay, "Çok mutluyum. Sonuçta bu takıma, bu kulübe, kendimize, ailelerimiz için yakışanı yaptık ve Allah'ımıza şükürler olsun ligde kaldık. Böyle olması gerekiyordu. Birkaç hafta önce bitirmemiz gerekiyordu, olmadı. Ondan sonra son maça kalıyorsun; 4 kere arka arkaya şampiyon olan takıma karşı, Galatasaray'a karşı bir puan almak zorundasın. Bugün hak ettiğimize inanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele verdi kardeşlerimiz ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"DÖRT KERE ŞAMPİYON OLMUŞ BİR TAKIM, TEBRİKLER BURADAN GALATASARAY CAMİASINA"

Galatasaray'a karşı çok önemli bir maç oynadıklarını söyleyen Kerem, "Dört kere şampiyon olmuş bir takım. Tebrikler buradan Galatasaray camiasına, Galatasaray'a, kardeşlerime de. Zor bir maç olacağını biliyordum. Böyle finallerde sistem, oyun, nereye pas atacak, nereye koşu atacak önemli değil. Önemli olan enerji, istek, o inanç; içten gelen, yürekten gelen bir inançtır. Bugün sahaya koyduk ve çok şükür yendik" diyerek sözlerini noktaladı.