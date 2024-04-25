Kerem Demirbay düşüşe geçti!

Galatasaray'da özellikle 2024 yılının ilk 3 ayında gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisine dönüşen Kerem Demirbay, son dönemde düşüşe geçti.

"Dayı" lakaplı yıldız futbolcunun son 4 maçtaki performans düşüşü rakamlarına da yansıdı.

Kerem Demirbay'ın sezon genelinde şut pası sayısı 1.65'ken; Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor karşısında bu rakam 0.2'ye geriledi. Yine aynı şekilde top kazanma sayısı 9.1'den 7'ye, kazanılan ikili mücadele de 9.3'ten 6.3'e indi.

Yıldız futbolcunun rakip sahada top kazanma, rakip sahada araya girme, başarılı defansif aksiyon gibi parametreleri de geriledi.