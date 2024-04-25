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Spor

Kerem Demirbay düşüşe geçti!

Galatasaray'da 2024 yılı itibarıyla iyi bir ivme kazanan Kerem Demirbay istatistikleriyle büyük bir düşüşe geçti.

Takvim25 Nisan 2024 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Kerem Demirbay düşüşe geçti!
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Galatasaray'da özellikle 2024 yılının ilk 3 ayında gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisine dönüşen Kerem Demirbay, son dönemde düşüşe geçti.

"Dayı" lakaplı yıldız futbolcunun son 4 maçtaki performans düşüşü rakamlarına da yansıdı.

Kerem Demirbay'ın sezon genelinde şut pası sayısı 1.65'ken; Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor karşısında bu rakam 0.2'ye geriledi. Yine aynı şekilde top kazanma sayısı 9.1'den 7'ye, kazanılan ikili mücadele de 9.3'ten 6.3'e indi.

Yıldız futbolcunun rakip sahada top kazanma, rakip sahada araya girme, başarılı defansif aksiyon gibi parametreleri de geriledi.

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