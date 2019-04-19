13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8127
  • 6,5487
  • 238.364
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kerem Demirbay için flaş iddia!

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da oynadığı futbol ile devlerin ilgisini çeken Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Arsenal'a transfer oluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş ile ismi anılan ve Galatasaray'ın transfer listesinde olmadığı ortaya çıkan Kerem Demirbay için gözünü karartan Arsenal, Juventus'a kaptırdığı Aaron Ramsey'in yerini gurbetçi yıldız ile dolduracak.

Alman basınından Bild Gazetesi'nin haberine göre Arsenal, Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay ile anlaştı. İngilizler 22 milyon Sterlin değerindeki serbest kalma bedelini ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.

Hoffenheim ile resmi temaslara başlayan Arsenal'ın Aaron Ramsey yerine Kerem Demirbay'ı transfer edeceği ifade edildi. Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, düşük maliyetli bir fırsat transferi olarak görülüyor. Bu sezon Hoffenheim ile 28 resmi maça çıkan Kerem Demirbay, Alman ekibiyle 12 gole doğrudan katkı sağlayarak 4 gol ve 8 asist kaydetti.

(Futbol Arena)

Engel kalktı! Türkiye 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' paylaşımı

Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden uyarı

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

Dışişlerinden Macron'a tepki

Dışişlerinden Macron'a tepki

Kremlin'den Mueller raporu yorumu

Kremlin'den Mueller raporu yorumu

35 milyon lira kayıp

35 milyon lira kayıp

ABD'den işgal girişimine destek

ABD'den işgal girişimine destek
 

POPÜLER HABERLER

Çiçek´ten CHP´li İmamoğlu´na: Bu yaptığım suçtur

Çiçek´ten CHP´li İmamoğlu´na: Bu yaptığım suçtur

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA