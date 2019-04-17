Kerem Demirbay için Galatasaray ve Beşiktaş devrede

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen, bu sezon gol ve asistleriyle dikkat çeken Kerem Demirbay, Arsenal'in radarında. 25 yaşındaki futbolcuyu aynı zamanda Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği iddia edildi.

Alman basınında Bild'in haberine göre, Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin Kerem Demirbay'ın performansını yakından izlediği ve oldukça beğendiği, İngiliz ekibinin sezon sonunda 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçeceği öğrenildi. Öte yandan Kerem Demirbay için Türkiye'den hem Galatasaray, hem de Beşiktaş'ın bir süredir devrede olduğu kaydedildi.

(FutbolArena)