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Spor

Kerem Demirbay: Kariyerimdeki en müthiş atmosferdi

Galatasaraylı orta saha Kerem Demirbay, Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

24 Aralık 2023 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Kerem Demirbay: Kariyerimdeki en müthiş atmosferdi
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Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Demirbay "Atmosfer olarak kesinlikle kariyerimde en müthiş bir atmosfer, en güçlü bir atmosfer iki tarafta. Güzel bir maçtı." dedi.

Kerem Demirbay ayrıca "Maçı kazanmak istiyorduk. 3 puanla eve gidip lige devam etmek istiyorduk. Olmadı. Zor maç olacağını biliyorduk, zor maç oldu. Çok şans yakalamadık ama 1-2 tane iyi şans vardı. Sonunu getiremedik. Bugün olmayacak gibi." açıklamasını y

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