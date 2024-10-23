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Spor

Kerem Demirbay: Milletimize yakışan Avrupa'da kupa

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Demirbay, bugün oynanacak olan Elfsborg maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2024 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Kerem Demirbay: Milletimize yakışan Avrupa'da kupa
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Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Elfsborg maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

Kendisinden bahseden Kerem, "Galatasaray'ı küçüklüğümden beri biliyorum. Avrupa şampiyonu olduğumuzda 6-7 yaşımdaydı. Abimler beni kaç kere sokağa çıkardı. Coşmamızı sağlardı Galatasaray. Futbolu Almanya'da öğrendim, orada doğdum büyüdüm. Ben Türk olarak büyüdüm. Dedem büyüğümüz, ellerinden öperim, dedemin kucağında büyüdüm. Ev Türk'tü yani, mahallemize Küçük İstanbul denirdi. Komşular falan hep Türk'tü. İçim dışım Türk." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM BUYDU; GALATASARAY"

Galatasaray'a transferini anlatan Kerem Demirbay, "Hayalimde küçüklüğümden beri Türkiye'de oynamak vardı. İlla burada oynayayım. Geniş bir aile de kurmak istiyordum, baba olayım. Şükür oldu her şey. Avrupa'da en büyük takım Galatasaray, Türk takımı olarak, en başarılı takım Galatasaray. Bu ister istemez tabii ki dokunuyor insanlara, buraya girdiğinde hissiyatını alıyorsun. Bizim farkımız biz büyük bir aileyiz. Aile her zaman kazanır. Beraber kazanırsan her zaman kazanırsın. Hayatın gerçeklerinden biri bu." dedi.

"MİLLETİMİZE YAKIŞAN AVRUPA'DA KUPA"

Kariyer hedefini Avrupa'da kupa olarak açıklayan tecrübeli oyuncu, "Öncelikle Türk Milli Takımı için oynamayı denedim, her şeyi yaptım, nasip değildi. Ben Türkiyeme, ülkemize bir borcum var. Ben bunu geri ödemek istiyorum. Avrupa'dan kupa alarak, şampiyon olarak ödeyebilirim. Milletimize, Türkiye'ye yakışanı kupadır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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