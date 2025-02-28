Kerem Demirbay yokları oynuyor! Taraftar çileden çıktı

Galatasaray'da Kerem Demirbay, bu sezon yaşadığı form düşüklüğü ile dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon transfer edilen ve geçen yıl orta sahada Lucas Torreira ile birlikte iyi bir ikili olarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kerem Demirbay, Konyaspor maçında da bu sezon düşük formunu sürdürdü ve taraftarın tepkisini çekti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro olarak gösterilen Kerem Demirbay'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da toplamda 71 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.