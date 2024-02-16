Kerem Demirbay'dan alkış alan performans

Galatasaray'da son dönemin forma isimlerinden 'Dayı' lakaplı Kerem Demirbay, Sparta Prag karşısında çok iyi oynadı.

Çekler'e karşı orta alanda hem hücumda hem de savunmada kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan Kerem, bu sezonki 28. resmi sınavında perdeyi açan golü attı. 19. dakikada Icardi'nin pasında soldan topu süren Demirbay, soldan ceza sahasına girdi ve sert bir vuruşla kaleci Vindahl'ı kapattığı köşeden avlamayı başardı.

Bu sezonki 6 asistinin yanına 2. golünü ekleyen tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla Avrupa'daki ilk golünü kaydetti. 30 yaşındaki yıldız, son Avrupa golünü ise geçen sezon yine Kupa 2'de Leverkusen formasıyla 9 Mart 2023'te Ferencvaros'a karşı atmıştı.

Kerem Demirbay, performansıyla taraftarlardan alkış aldı.