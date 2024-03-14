Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Bu oyunculardan biri de Kerem Demirbay oldu.

Sahada ve saha dışında sergilediği tavırlarla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Demirbay, özellikle Süper Lig'in 29. haftasında evlerinde Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ettikleri maçta üstün bir performans sergiledi.

"KEŞKE TÜRKİYE'Yİ SEÇSEYDİM"

Bu mücadelede 3 gol atarak hat-trick yapan Demirbay, adından sıkça söz ettirdi. Ancak Demirbay'ın gündeme oturan açıklamaları kariyerine dair duygusal bir içeriğe sahipti. Demirbay kariyerindeki en büyük pişmanlığının milli takımda Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmek olduğunu söyledi.

Demirbay; "Ben hep Türkiye'yi istiyordum, U21'e de geliyordum. menajerim tarafından yanlış yönlendirildim. Bu yaz EURO 2024'te Almanya'da Türk Milli Takım formasıyla yer almayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.