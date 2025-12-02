Kerem Matışlı Bursaspor kalesinde güven veriyor

Bursaspor'un genç kalecisi Kerem Matışlı, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fethiyespor karşılaşmasında kalesini gole kapatan 18 yaşındaki file bekçisi, yeşil beyazlı ekibin 4 maçlık gol yeme serisine de nokta koydu. Genç eldiven, sergilediği soğukkanlı duruş ve doğru pozisyon alışlarıyla tribünlere güven verirken, teknik ekibin de eldivenleri emanet ettiği isimlerin başında yer alıyor.

FETHİYESPOR MAÇINDA SERİYE NOKTA KOYDU

Fethiyespor'a karşı oynanan lig mücadelesinde kaleyi devralan Kerem Matışlı, doksan dakika boyunca oyun boyunca konsantrasyonunu korudu. Ceza sahası içindeki hakimiyeti, yüksek toplardaki başarı oranı ve oyunu geriden kurma becerisiyle öne çıkan genç kaleci, böylece Bursaspor'un üst üste oynadığı 4 maçta yaşadığı gol yeme serisini sonlandırdı.

Kerem'in kaleye geçtiği karşılaşmada yeşil beyazlılar, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrılırken, genç kalecinin performansı da camia içinde ayrı bir not olarak kayda geçti.

KAFKASSPOR'DAN BURSASPOR KALESİNE UZANAN YOL

4 Nisan 2007 doğumlu olan Kerem Matışlı, futbola İnegöl Kafkasspor altyapısında başladı. 2017 yılında altyapı çalışmalarıyla öne çıkan Altınordu'ya transfer olan genç kaleci, burada temel kaleci eğitimini tamamladıktan sonra 2021 yılında Bursaspor altyapısına katıldı.

2023 yılında yeşil beyazlı kulüple profesyonel sözleşmeye imza atan Kerem, A Takım kadrosuna yükseldi. Özellikle milli formayla sergilediği performansla dikkat çeken genç kaleci, kısa sürede Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.