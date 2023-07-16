Kerem Şen: Örnek aldığım oyuncu Modric var

Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Slovenya'nın NK Celje takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Şen, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İstanbulspor'da güzel bir sezon geçirdiğini, bordo-mavili takımdaki her antrenman ve maçta bunu göstermeye çalıştığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Şen, rakipleri karşısında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Maçın güzel geçtiğini düşünüyorum. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık." dedi.

Bordo-mavili forma altında önceki senelerde şans bulamadığına da değinen Kerem Şen, "Geçen sene devre arasında İstanbulspor'a gittim. Fatih hocam orada bana şans verdi. Güzel bir sezon geçirdim ve iyi geçti. Tecrübe olarak iyi şeyler kazandım, çok üstüne koydum. Buradaki her antrenman ve her maçta bunları göstermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Kerem Şen, teknik direktör Nenad Bjelica ile çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Hocamız, futbolcularıyla çok iletişim kurmaya çalışıyor. Gençleri de çok sevdiğini düşünüyorum. Bizimle de gelip özel olarak konuşuyor zaten. Saha içinde de saha dışında da neler yapacağımızı söylüyor. Ona teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"ÖRNEK ALDIĞIM OYUNCU MODRİC VAR"



Kendisini mevki olarak orta sahada daha rahat hissettiğini söyleyen genç oyuncu "Hocamız nerede şans verirse orada oynarım ama orta sahada kendimi daha rahat hissediyorum. Örnek aldığım oyuncu Modric var. Yıllardır Modric'i izliyorum zaten. Çok beğeniyorum onu." ifadesini kullandı.

Takımdaki tecrübeli oyuncuların kendileri için bir şans olduğunu da söyleyen Kerem Şen, "Takımımızda çok fazla tecrübeli oyuncu var. Özellikle de orta sahada. Hepsi bize yardımcı oluyor, yapmamız gerekeni söylüyorlar. Onlar bizim gelişimimiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Oynamak için elimden geleni yapacağım." dedi.