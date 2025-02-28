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Spor

Kerem Yavaş: Bizim için bir tecrübe oldu

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA28 Şubat 2025 Cuma 00:44 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: Bizim için bir tecrübe oldu
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü ve son haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak organizasyona veda eden ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, çeyrek finale yükselmek istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulunan Yavaş, "Çeyrek final biletini almaya gelmiştik. Kazanmamız ve diğer maçların sonucuna göre bir skor elde etmemiz lazımdı. Sezon başından beri fazla yüklenen oyuncuları dinlendirdik. Turu da geçmek istiyorduk. Dengeli bir takımla sahaya çıktık. İlk devre ortada geçti. Savunma ön planlaydı. İkinci yarıda ilk 15-20 dakika da dengeli gitti. Sonra takımların hamlelerini yaptığı ve riskleri aldığı son süreç oynandı. Pozisyonlar oldu ancak gol çıkmadı. Olmadı. Başaramadık. Çok kötü bir grup aşaması geçirdiğimizi düşünmüyoruz. Bizim için bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Kupadan elendikten sonra tamamen lige odaklanacaklarını aktaran Kerem Yavaş, "Ligin kalan bölümünde elimizden geldiğince pozisyonumuzu korumaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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