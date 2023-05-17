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Spor

Kerem Yavaş: Esas hedefimiz olan play-offları iyi geçirmek istiyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 01:03 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: Esas hedefimiz olan play-offları iyi geçirmek istiyoruz
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 37.haftasında Boluspor ile Eyüpspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ve Boluspor'un Teknik Sorumlusu Ahmet Görkem Görk açıklamalarda bulundu.

Play-off'a odaklandıklarını belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet. İlk devre istediğimiz oyunu sergiledik. Ama son üç maçta olduğu gibi maalesef sonuçlandırma alanında zayıf kaldık. İkinci devre daha iyi bir oyun bekliyorduk daha dominant bir oyun bunu gerçekleştiremedik. Burada kaybettiğimiz maçtan dolayı üzgünüz. Ancak son bir final maçımız var; play-off'a kalmak için. İnşallah o maçta minimum bir puan alıp play-off'a kalıp ondan sonra esas hedefimiz olan playoffları iyi geçirmek istiyoruz" dedi.

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