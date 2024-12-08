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Spor

Kerem Yavaş: Hedefimiz devre arasına kadar ligdeki yerimizi korumak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, ikinci yarıda etkili oynayarak galip geldiklerini söyledi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: Hedefimiz devre arasına kadar ligdeki yerimizi korumak
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Karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Eyüpspor teknik sorumlu KeremYavaş, "Karşımızda ligin en başarılı takımlardan biri ve formda bir takım vardı. Hücum istatistiklerine baktığımızda 3. sırada olmalarının şans olmadığı bir Samsunspor ile karşılaştık. İyi bir gidişatımız var. Rizespor mağlubiyetini telafi etmek adına ve geçen hafta aldığımız 1 puanın tesadüf olmadığını göstermemiz gerekiyordu. Maç dengeli başladı. Devre golsüz bitti." diye konuştu.

İkinci yarıda oyuncularının sergiledikleri performanstan övgüyle bahseden Kerem Yavaş, "İkinci yarı mükemmel oynadık. Net bir skorla güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarıda başından sonuna kadar etkili bir oyun oynadık. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak diyorduk ve bunu ne kadar çabuk elde edersek başka şeyler konuşabiliriz. 6 puanlık bir maç kazandık. Samsunspor'u da kutluyoruz. Sırada Kasımpaşa maçımız var. Onlar da iyi bir ekip. Hedefimiz devre arasına kadar iyi çalışıp kalan maçlarda pozisyonumuzu korumak." değerlendirmesinde bulundu.

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