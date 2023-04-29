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Spor

Kerem Yavaş: Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'de olacağız

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere tamamlanan maçın ardından Eyüpspor'un teknik sorumlu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 19:49 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'de olacağız
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, ikinci yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ama girdikleri pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavaş, ilk devrede kötü oynadıklarını belirterek, "İkinci yarıda bazı değişikliklerle planımız sahaya daha iyi yansıdı. Çok pozisyona girdik ancak maalesef sonuçlandıramadık. Olumlu bakmak istiyoruz. Süper Lig yolunda giderek artan bir performansımız var. Bu sonuca yansımadı. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'de olacağız." ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimini de eleştiren Kerem Yavaş, "Bu maçta 2 tane ortada olan penaltı pozisyonu var. Hakemin takdiri. Futbol oynamaya geldik. Rakip daha çok 1 puana yönelik oynadı. Bizi üzen bu oldu. Rakip oyunu durdurmak istiyor. Hakem bize yardımcı olsun isterdik." diye konuştu.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Serdar Uygun ise temposu yüksek tempolu bir maç yaptıklarını vurgulayarak, "Maça kontrollü başladık. Topa daha çok sahip olduk, kanatları kullandık ve rakibe boş alan bırakmadık. İlk yarıda 3-4 net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirsek oyunun seyri daha farklı olabilirdi. Maçtan puanla ayrıldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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