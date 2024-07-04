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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Rus devine ret!

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Rusya ekiplerinden Spartak Moskova'nın ilgisine sıcak bakmadı. Milli futbolcuya iki ülkeden daha ilgi sürüyor.

4 Temmuz 2024 Perşembe 00:42 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan Rus devine ret!
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın futbolcularına talipler gelmeye devam ediyor.

Rus basınında yer alan haberlere göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

MOSKOVA İÇİN KARAR!

Haberde, Moskova temsilcisinin ilgisine rağmen Kerem'in Rusya'ya gitmeyi düşünmediği belirtildi.

Spartak Moskova'da yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in çok istediği milli oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

SADECE RUSYA DEĞİL

Kerem Aktürkoğlu'na daha önce İspanya'dan Real Sociedad ve Suudi Arabistan ekiplerinden ilgi olmuştu. Yıldız futbolcunun geleceği EURO 2024 sonrası netlik kazanacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'da iki kez şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılı takımda 173 maça çıktı ve 44 gol, 39 asistlik performans sergiledi.

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