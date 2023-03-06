Kerim Alıcı Altınordu'ya döndü

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor, Kerim Alıcı'yı 1. Lig temsilcisi Altınordu'ya kiralık olarak gönderdi.

Altınordu altyapısından yetişen 25 yaşındaki sağ bek, 2020 yılından veda ettiği İzmir kulübüne geri dönmüş oldu.

Altınordu'nun sosyal medya hesabından Kerim Alıcı'nın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Öz Kaynak Sistemizden yetiştikten sonra değişik kulüplerde forma giyen ve en son Hatayaspor forması terleten Kerim Alıcı'yı sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Oyuncumuza yuvana tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz."