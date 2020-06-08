İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7955
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    369.903
  • BIST100
    109543
Spor

Kerim Çalhanoğlu Schalke'de

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'e transfer oldu.

IHA08 Haziran 2020 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 17:24
ABONE OL

İtalya Serie A takımlarından Milan’da top koşturan Hakan Çalhanoğlu’nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, milli oyuncular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun da formasını giydiği Bundesliga ekibi Schalke 04’e transfer oldu. 

Hoffenheim U19 takımında oynayan Çalhanoğlu, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. "Yeni kulübüm için sabırsızlanıyorum. Destekleri için aileme ve Hoffenheim’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Kerim Çalhanoğlu’nun, Schalke ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

17 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga U19 Ligi’nde 18 maçta forma giyerken, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Protestocular köle tacirinin heykelini böyle devirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.