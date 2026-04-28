Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang'ın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

KESİN KARAR VERİLMEDİ

Sarı-kırmızılılar, Galatasaray dönemine hızlı bir başlangıç yapmasının ardından duraklama dönemine giren Hollandalı futbolcu ile ilgili kesin kararını vermedi.

G.SARAY 30M€ ÖDEMEK İSTEMİYOR

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istese bile satın alma opsiyonu olan 30 milyon euro'yu ödemek istemiyor.

GERİ DÖNÜŞ İDDİASI

İtalyan basınından Corriere dello Sport, geçen hafta duyurdğu haberinde, Galatasaray'ın Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncunun Napoli'ye geri döneceğini duyurmuştu.

İTALYA'DAN YENİ HABER

Noa Lang ile ilgili İtalya'dan yeni bir haber gündeme geldi. Napoli, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması ve ve Lang'ın takıma geri dönmesi durumunda Hollandalı futbolcuyu yaz kampında değerlendirebilir.

ONUN DA GELECEĞİ BELİRSİZ

Napoli'de devre arasında takımdan kiralık ayrılan Noa Lang ile birlikte Lorenzo Lucca'nın teknik direktör Antonio Conte döneminde İtalyan ekibinde yeniden forma şansı bulması zor görünüyor. Ancak Conte'nin de Napoli'deki geleceği belirsiz...

NAPOLI'NİN PLANI

Il Mattino'da yer alan haberde Noa Lang için şu ifadeler kullanıldı:

"Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da ilk maçlarında çok iyi bir etki yarattı ancak son bir ayda forma şansı azaldı. Sözleşmesindeki opsiyonun kullanmayacağı açık görünüyor. Napoli'nin planı onu yeniden değerlendirmek, özellikle de göreve yeni bir teknik direktör gelirse."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 16 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.