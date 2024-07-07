Avrupa Şampiyonası'nda kimsenin beklemediği bir başarı yakalayarak çeyrek finale çıkan A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 kaybetti ve elendi. Aslında karşılaşmanın büyük bir bölümünde daha iyi olan taraf bizdik. Samet Akaydin'la golü de bulduk ve ilk devreyi 1-0 önde kapadık. Milliler, güçlü rakibi karşısında skor üstünlüğünü elinde tuttuğu süreçte savunmada çok fazla baskı yedi. Bu kadar iyi defans yapmamıza rağmen sağdan gelen ortada 70'te De Vrij'in kafasına engel olamadık. Hollandalı stoper bomboş pozisyonda golü attı. Tekrar gol için bastırırken, bu kez yine sağdan yerden gelen topta stoperlerimizden geçen top, arka direğe geldi ve 76'da Gakpo'ya engel olamadık.

ÇOK ÜZÜLDÜLER...

Kalan dakikalarda beraberliği sağlayıp, mücadeleyi uzatmaya götürmek için elimizden geleni yaptık. Zeki Çelik, müsait pozisyonda topu savunmaya nişanladı. Kerem Aktürkoğlu, iki fırsat yakaladı; birinde geç vurdu, diğerinde pas yerine kafayla vurmayı tercih etti. Semih Kılıkçsoy'un vuruşunda ise rakibin kalecisi Verbruggen çok kritik bir kurtarışa imzasını attı. Alkışı sonuna kadar hak eden oyuncularımız maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

HAKAN'IN BURUK REKORU

Ay yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Son 16 Turu'ndaki Avusturya mücadelesinde cezası sebebiyle forma giyememişti. Çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında formasına kavuşan Hakan, 90 dakikanın genelinde iyi bir performans gösterdi. Özellikle duran toplarda çok etkili atışlar kullanan A Milliler'in kaptanı, ne yazık ki EURO 2024'e çeyrek finalde veda etmemize engel olamadı.

Sahada kaldığı süre boyunca 2 şut denemesinde kaleyi bulamayan Hakan, büyük üzüntü yaşadığı maçta Rüştü Reçber'in rekorunu egale etti. Rüştü, Avrupa Şampiyonası finallerinde 9 maçla en fazla oynayan Türk oyuncuydu. Hakan, dün akşam Türk futbol tarihinin efsane kalecilerinden biri olan Rüştü'nün rekorunu egale etmeyi başardı.

ARDA BOŞ GEÇMEDİ

Milli Takımımız'ın harika çocuğu Arda Güler, Hollanda maçını da boş geçmedi. Samet Akaydın'ın attığı kafa golünde sağ ayağıyla harika bir orta yapan genç yıldız, müthiş bir asiste imza atmış oldu. Sahada klasını konuşturan Arda'yı, Hollanda savunması birçok pozisyonda faul yaparak durdurmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki oyuncu böylece EURO 2024'ü 1 gol 2 asistle tamamladı. Gruptaki ilk maçta Gürcistan'a karşı jeneriklik bir gol atan Arda Güler, son 16 turundaki Avusturya galibiyetine asistle katkıda bulunmuştu. Dün gece de Samet'e kafa golü attıran Arda, bir kez daha taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.