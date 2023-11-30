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  • ''Keşke böyle olmasaydı'' Rıza Çalımbay: Tek korkum sakat vermek
Spor

''Keşke böyle olmasaydı'' Rıza Çalımbay: Tek korkum sakat vermek

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Club Brugge'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, maç önceki konuştu. Deneyimli çalıştırıcı eksiklerin çokluğuna değinirken, ''Kadroyu elimizdeki sağlam arkadaşlarımızdan kurmaya çalıştık. Sıkıntılarımız var tabii özellikle stoper bölgesinde. Tek korkum bir sakat vermek.' ifadelerini kullandı.

30 Kasım 2023 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
''Keşke böyle olmasaydı'' Rıza Çalımbay: Tek korkum sakat vermek
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

Maça iddiasız çıkmalarına dikkat çeken Çalımbay, "Bir prestij maçı. Keşke böyle bir durum olmasaydı. Yine de ülke puanı için elimizden geleni yapacağız. Bu maç benim için çok çok önemli tabii ama eksiklerimiz var. Ligde önemli maçlarımız var. Bazı arkadaşlarımızı korumak istedik bugün." dedi.

"TEK KORKUM SAKAT VERMEK"

Kadrodaki sakatlıkların kendilerini zorladığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Kadroyu elimizdeki sağlam arkadaşlarımızdan kurmaya çalıştık. Sıkıntılarımız var tabii özellikle stoper bölgesinde. Bugün stoper olarak Onur oynayacak, onun yeri orası değil. Tayfur'un yeri orası değil. Ben hiçbir oyuncumu onunla konuşmadan farklı bir mevkide oynatmam. Altyapıdan Aytuğ'u düşünüyorduk ama solak bir oyuncu, Omar da solak. Benim tek korkum bir sakat vermek bu maçta." ifadelerini kullandı.

Son olarak takımın havasının değiştiğini söyleyen Çalımbay, "Herkese bir öz güven geldi. Sakarya maçı bile çok önemliydi. Bu takım nasıl iyi olur? Sakatlarımız iyileştikçe iyi olacak. Sakatlar dönünce daha rahat ve öz güvenli oynayacağımıza inanıyorum ben." sözlerini sarf etti.

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