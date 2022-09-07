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Spor

Kevin Amavi: Türkiye'den gelen bir teklif olmadı

Sevilla'dan Getafe'ye transfer olan Fransız sol bek Jordan Kevin Amavi, Türkiye'den transfer teklifi aldığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
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İspanya'nın Getafe kulübü yeni transferleri 27 yaşındaki Faslı forvet Munir El Haddadi ve 28 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Jordan Kevin Amavi, basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Munir, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzaladığını ve sezon sonunda değerlendirme yapacağını belirterek, "Zorlu bir yaz ve transfer dönemi oldu ama sonunda çözümlendi ve burada olmaktan memnunum." dedi.

Sevilla'da rahat olmadığından dolayı sözleşmesinin son yılında 1 yıllığına Getafe'ye geldiğini anlatan Munir, "İlk opsiyonum Getafe'ydi. Bazı gazetelerde yazılsa da bana Türkiye'den gelen bir teklif olmadı." dedi.

Amavi de gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, ligin ilk 4 haftada sadece 1 puan alabildi ve puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor.

  • Jordan Kevin Amavi
  • Munir El Haddadi
  • Getafe

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