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Spor

Kevin De Bruyne: 4. olmak muhteşem bir şey

Manchester City'nin Belçikalı orta sahası Kevin De Bruyne, Ballon d'Or oylamasındaki sıralamasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldız futbolcu, '7 milyar insanın içinde dünyanın en iyi 4. futbolcusu olmak muhteşem bir şey.' sözlerini sarf etti.

3 Kasım 2023 Cuma 00:46 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne: 4. olmak muhteşem bir şey
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Ballon d'Or sıralamasında dördüncü sırada yer alan Kevin De Bruyne, flaş açıklamalar yaptı.

Kevin De Bruyne yaptığı açıklamada, "Futbol bir bakış açısıdır. Herkes farklı bir açıdan görür. Ballon d'Or'a bir orta saha oyuncusu olarak oldukça sık aday gösterildim. 7 milyar insanın içinde dünyanın en iyi 4. futbolcusu olmak muhteşem bir şey." dedi.

Belçikalı oyuncu ayrıca, "Benim için önemli olan iyi oyunu sahaya yansıtmak. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İnsanların kararlarını etkilediğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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