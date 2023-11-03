Kevin De Bruyne: 4. olmak muhteşem bir şey

Ballon d'Or sıralamasında dördüncü sırada yer alan Kevin De Bruyne, flaş açıklamalar yaptı.

Kevin De Bruyne yaptığı açıklamada, "Futbol bir bakış açısıdır. Herkes farklı bir açıdan görür. Ballon d'Or'a bir orta saha oyuncusu olarak oldukça sık aday gösterildim. 7 milyar insanın içinde dünyanın en iyi 4. futbolcusu olmak muhteşem bir şey." dedi.

Belçikalı oyuncu ayrıca, "Benim için önemli olan iyi oyunu sahaya yansıtmak. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İnsanların kararlarını etkilediğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.