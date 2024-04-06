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Spor

Kevin De Bruyne: Alışılmadık bir sezon oldu

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, 4-2 kazandıkları Crystal Palace maçının ardından konuştu.

6 Nisan 2024 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne: Alışılmadık bir sezon oldu
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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, 4-2 kazanılan ve kendisinin 2 gol attığı Crystal Palace maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kevin de Bruyne, TNT Sports'a konuşarak, "İyi bir maçtı. Sakatlıklar ve geri dönüşlerle çok alışılmadık bir sezon oldu. Bazen kendimi iyi hissediyorum, bazen vücudumla ilgili kötü hissediyorum. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalıştım. Mümkün olduğu kadar kendim gibiyim. İşimi mümkün olduğu kadar iyi yapmaya çalışıyorum ve bugün iyi iş çıkardım." dedi.

Foden'ın geçtiğimiz günlerde Aston Villa'ya karşı hat-trick yaptığını ve üstünde baskı olabileceği şeklindeki soruya cevap veren Bruyne, "Bu adamlar beni oyun için tetikte tutuyor. Kadroda görevin hemen bana verilmesini beklemiyorum. Eğer iyi performans göstermezsem, kadroda olamam. Phil Foden bu sezon muhteşemdi, bu yüzden oynamayı hak ediyor.' şeklinde konuştu.

Maçın başında gol yemeleri hakkında da konuşan yıldız isim, 'Kazanmamız hoşuma gidiyor ama dürüst olmak gerekirse erken gol yememizden hoşlanmıyorum. Mümkün olduğu kadar iyi oynamaya çalışabiliriz. Şimdi eve gitmemiz, biraz dinlenmemiz ve Salı günkü maça hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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