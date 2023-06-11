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Spor

Kevin De Bruyne: Başardıklarımızla gurur duyuyorum

Inter'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Manchester City'de yıldız oyuncu Kevin De Bruyne, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Haziran 2023 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne: Başardıklarımızla gurur duyuyorum
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan İngiltere temsilcisi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, bu sezon takım olarak başardıklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan De Bruyne, "Harika bir sezon geçirdik. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Manchester City ile bu sezon başardıklarımız inanılmaz. Üç kupa kazanarak kulüp tarihinde bir ilki başardık. Bu yüzden çok özel hissettiriyor. Başardıklarımızla gurur duyuyorum. Çok iyi bir takımız. Lig ve kupayı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştık. Bu anın keyfini çıkarmak istiyorum. Herkes biraz eğlenmeyi hak etti." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin savunma oyuncusu Manuel Akanji ise kolay bir maç olmadığını belirterek "Sonuçta bir final maçıydı. Galibiyet için her şeyimizi verdik. İlk yarı istediğimizi ortaya koyamadık ama ikinci devrede daha iyi oynayarak golü bulduk. Takım olarak da iyi savunma yaptık. En iyi oyunumuzu oynamadık ama finalde ihtiyacınız olan sadece kazanmaktır ve biz de bunu başardık. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

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