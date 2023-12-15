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Spor

Kevin De Bruyne: Dünyanın en iyisi olmak istiyorum

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, yaşadığı uzun sakatlığı ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2023 Cuma 22:08 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne: Dünyanın en iyisi olmak istiyorum
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Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, açıklamalarda bulundu.

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve henüz sahalara dönemeyen 32 yaşındaki yıldız, "Dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorum. Hala o motivasyonu kendimde görüyorum." dedi.

Sakatlık sürecinin motivasyonunu düşürmediğini söyleyen De Bruyne, "4 aylık bir sakatlık yaşamam motivasyonumun düşmesini sağlamıyor. Oyunumu değişime uğratıp, daha önce yaptıklarımı yeniden yapabileceğimi biliyorum. Sahaya döndüğüm andan itibaren yine iyi oynayacağımdan eminim." sözlerini sarf etti.

Bu sezon Manchester City formasıyla 2 resmi maça çıkan De Bruyne, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

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