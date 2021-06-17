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Spor

Kevin de Bruyne: Eriksen'in yaşadıklarından sonra sevinmek doğru gelmedi

Belçika'ya Danimarka karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Kevin de Bruyne, maçın ardından açıklamada bulundu.

17 Haziran 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:53
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Maçın Eriksen'in rahatsızlandıktan sonra oynanan ikinci maç olması nedeniyle hassasiyet içerdiği için golüne sevinmediğini söyleyen De Bruyne, "Christian Eriksen'in yaşadıklarından sonra Danimarkalılar'ın önünde sevinmek bana doğru gelmedi. Onlara saygımdan ötürü sevinemezdim. Bana göre bu ahlaki olmazdı." diye konuştu.

Sakatlığını atlattıktan sonra oyuna girip maçı çeviren yıldız isim açıklamasında, "Teknik direktörümüz alan yaratmamı ve oyuna biraz daha sakinlik getirmemi istedi. Ben oyuna girdikten sonra daha iyi oynamaya başladığımızı düşünüyorum. Gol attım, asist yaptım. Sanırım hocamızın benden istediklerini yerine getirdim." sözlerini kullandı.

Maçta Danimarkalı oyuncuların bu zor günde iyi mücadele ettiğini belirten De Bruyne, "Danimarkalılar çok iyi oynadı ve bizi çok zorladı. Eriksen için yaptıkları da olağanüstüydü. Bu maç için bence herkes mutlu olmalı." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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